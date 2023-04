A Agência Espacial Americana (NASA) revelou, nesta quinta-feira (13), uma nova imagem impressionante captada pelo Telescópio Espacial Hubble. O registro mostra JO204, uma ‘galáxia água-viva’ assim chamada devido aos brilhantes tentáculos de gás.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, a galáxia fica a quase 600 milhões de anos-luz de distância na constelação de Sextans. O Hubble observou o JO204 como parte de uma pesquisa realizada com a intenção de entender melhor a formação estelar em condições extremas.

“Embora as delicadas fitas de gás abaixo do JO204 possam parecer tentáculos flutuantes de água-viva, elas são, na verdade, o resultado de um intenso processo astronômico conhecido como decapagem por pressão ram”.

“A pressão dinâmica é um tipo particular de pressão exercida sobre um corpo quando ele se move em relação a um fluido”, informou no texto oficial.

Imagem captada pelo Hubble da NASA revela galáxia com formato misterioso encontrada espaço

Como informado, um exemplo intuitivo é a sensação de pressão que você sente quando está parado sob uma forte rajada de vento – o vento é um fluido em movimento e seu corpo sente a pressão dele.

O mesmo acontece para as galáxias de águas-vivas. Eles sofrem pressão devido ao seu movimento contra o meio intergaláctico que preenche os espaços entre as galáxias em um aglomerado de galáxias.

As galáxias sofrem intensa pressão desse movimento e, como resultado, seu gás mais frouxamente ligado é removido.

Ainda de acordo com as informações, este gás é principalmente o gás mais frio e denso da galáxia – gás que, quando agitado e comprimido pela pressão do impacto, colapsa e forma novas estrelas nas belas gavinhas da água-viva.

Texto com informações da NASA

