Essa moeda brasileira é tão rara que é impossível estipular seu valor!

Você sabia que algumas moedas brasileiras são consideradas raras e podem valer muito dinheiro? Isso acontece pois, na hora da confecção, algo pode ter saído errado ou a moeda faz parte de uma ação comemorativa, sendo confeccionada em pouca quantidade.

Porém, nenhum destes itens se comparam a moeda a seguir, que de acordo com o TikTok ‘Arlan Moedas’, pode valer milhões de reais. Mas por que tão valiosa?

Segundo o tiktoker, a ‘Moeda Bromélia’ foi cunhada em 1997 e faz parte de uma série de ensaios da Casa da Moeda para testar os metais e os diferentes diâmetros que seriam utilizados na segunda família do Real.

Contudo, existe uma lenda que o item que era apenas para ficar dentro do banco foi desviado e que provavelmente existem duas moedas desse tipo circulando por aí. O vídeo explica que alguns colecionadores estão dispostos a pagar mais de R$ 1 milhão pelo item. “Se um dia você encontrar uma dessas, saiba que você estará milionário”, diz o especialista.

Saiba mais sobre a moeda a seguir:

1 real de moeda que pode valer 7 mil reais? Veja se você tem esse item raro

Essa única moeda de 1 real pode valer milhares de reais, segundo o canal do Youtube ‘Numismática R Santos’. Mas por que tão valiosa? Para um item ser considerado raro, é preciso que ele obedeça algumas regras, como um número baixo de moedas confeccionadas, a moeda ser feita em comemoração para algum evento ou ainda apresentar algum erro na hora da cunhagem.

O objeto em questão é a moeda do beija-flor produzida em 2019. No total foram 25 milhões de itens cunhados, número considerado alto, logo, sem tanto valor. Porém, um detalhe faz toda a diferença: se a moeda for bifacial e apresentar o símbolo do beija-flor nos dois lados o seu valor sobe e muito! Segundo o caderno oficial de moedas brasileiras raras, seu valor pode chegar em até 7 mil reais!

