Amor à primeira borrifada! Os 10 melhores perfumes da Jequiti

Você possui perfumes da Jequiti? A marca brasileira está entre uma das mais conhecidas no universo da perfumaria nacional e é lembrada principalmente pelo bom custo-benefício dos seus produtos.

Se você ainda não conhece as fragrâncias da marca e gostaria de saber quais são as mais indicadas, confira a lista a seguir elaborada pela youtuber Alice Yan, que traz os ‘10 perfumes amor à primeira borrifada, da Jequiti.

Claudia Leitte

Esse é um perfume mais clássico, lançado em 2010. Sua fragrância é um chipre, com início cítrico e com acordes florais no meio. Segundo a youtuber, combina com dias frescos ou mais frios.

As notas de topo são Passas, Pêssego, Cassis e Bergamota. As notas de coração são Gengibre, Pimenta Rosa, Rosa e Jasmim e as notas de fundo são Patchouli, Âmbar, Baunilha e Sândalo.

Florasense

Florasense, de 2012, é um perfume floral com acordes verdes e cítricos. Pode ser usado diariamente e fixa em torno de cinco horas.

As notas de topo são Bergamota, Notas Herbais, Folhas Verdes, Scent Trek® e Mandarina Verde. As notas de coração são Frésia, Jasmim Falso, Scent Trek®, Peônia e Flor de Pêssego e as notas de fundo são Almíscar, Cedro e Sândalo.

Adriane Galisteu

Também de 2012, esse é um perfume âmbar, com um aroma ideal para quem gosta de perfumes frutados. Sua nota em destaque é a de frutas vermelhas. Dura mais de oito horas e combina com dias mais frescos.

As notas de topo são Groselha Preta, Lichia, Amora, Murta, Folhas Verdes, Mandarina e Capim-limão. As notas de coração são Tulipa, Ylang Ylang, Jasmim Sambac e Rosa e as notas de fundo são Camurça, Patchouli, Almíscar, Cedro e Âmbar.

Eliana Cristal

Eliana Cristal foi lançado em 2016 com uma proposta floral.

É composto por Groselha Preta, Violeta, Pera, Limão e Mandarina no topo, Frésia, Heliotrópio, Ylang Ylang e Jasmim no coração e Ameixa, Pêssego, Âmbar, Baunilha, Sândalo, Patchouli e Almíscar no fundo.

Outros perfumes da marca indicados por Alice são:

⋅ Ana Furtado;

⋅ Brille;

⋅ Patrícia Abravanel Paixão;

⋅ Gio Antonelli;

⋅ Juliana Paes Glam;

⋅ Patrícia Abravanel Essence.

