Imagem mostra impressionante fenômeno captado pelo Telescópio Webb da NASA no espaço

Uma nova imagem do Telescópio Webb da NASA mostra um impressionante fenômeno captado no espaço recentemente. Webb mostra a estrela, WR 124, em detalhes sem precedentes com seus poderosos instrumentos infravermelhos.

Como detalhado pela NASA, a estrela está a 15.000 anos-luz de distância na constelação de Sagitta.

Estrelas massivas percorrem seus ciclos de vida, e apenas algumas delas passam por uma breve fase Wolf-Rayet antes de se tornarem supernovas, tornando as observações detalhadas de Webb dessa rara fase valiosas para os astrônomos.

“A estrela WR 124 tem 30 vezes a massa do Sol e derramou 10 Sóis de material – até agora. À medida que o gás ejetado se afasta da estrela e esfria, a poeira cósmica se forma e brilha na luz infravermelha detectável pelo Webb”, detalhou.

A origem da poeira cósmica que pode sobreviver a uma explosão de supernova e contribuir para o “orçamento de poeira” geral do universo é de grande interesse para os astrônomos por vários motivos.

Como detalhado pela NASA, o Webb abre novas possibilidades para o estudo de detalhes na poeira cósmica, que é melhor observada nos comprimentos de onda infravermelhos da luz. A NIRCam equilibra o brilho do núcleo estelar de WR 124 e os detalhes nodosos no gás circundante mais fraco. O MIRI do telescópio revela a estrutura irregular da nebulosa de gás e poeira do material ejetado agora ao redor da estrela.

Ainda de acordo com as informações , a imagem detalhada de Webb de WR 124 preserva para sempre um breve e turbulento período de transformação e promete futuras descobertas que revelarão os mistérios há muito ocultos da poeira cósmica.

Texto com informações da NASA

