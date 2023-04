Os 5 melhores perfumes atuais de O Boticário

Se você procura andar sempre perfumado e gosta de se manter antenado nas novidades do mundo da perfumaria, você provavelmente sabe quais as fragrâncias que estão mais em alta no momento, correto?

Porém, se você apenas gosta de utilizar perfumes para exalar um bom aroma, mas não fica antenado em quais são os mais bombados do momento, não se preocupe, pois a seleção a seguir pode te ajudar.

Segundo o canal do Youtube ‘Matt Fragrance’, esses são 4 melhores perfumes disparados de O Botcário em questão de qualidade, exclusividade e personalidade. Confira!

The Blend Cardamom

Lançado em 2021, esse não é um perfume tão fácil de agradar, porém, garante um aroma potente e chamativo. Seus acordes frescos também podem ser muito elegante e sensual e sua qualidade lembra até mesmo uma fragrância importada.

As notas de topo são Cardamomo, Pimenta Preta, Bergamota e Gengibre. As notas de coração são Pimenta jamaicana, Folha de Violeta, Pimenta-de-Macaco, Ládano, Sálvia e Curry e as notas de fundo são Cedro, Madeira de Âmbar, Musgo e Patchouli.

Zaad Santal

Outro perfume da marca que não é tão fácil de agradar, mas demonstra qualidade e poder, é o Zaad Santal. Ideal para os dias mais frios, devido ao seu alto poder de fixação e projeção.

LEIA TAMBÉM: Perfumes super delicados, mas que rendem muitos elogios

Pimenta de Szechuan, Noz-moscada, Gengibre e Bergamota são as notas de topo. As notas de coração são Sândalo, Whiskey, Lavanda e Folha de Violeta e no fundo possui Cedro, Âmbar, Vetiver, Almíscar e Patchouli.

Malbec Signature

Signature pertence a uma das linhas masculinas mais famosas da marca, porém foge um pouco da proposta dos outros perfumes, sendo superior no quesito qualidade e elegância, começando pelo frasco. Além

Suas notas são Notas Especiadas, Agulhas de Cedro, Limão, Bergamota e Mandarina no topo, completadas com Cravo-da-Índia, Cedro da Virgínia e Patchouli no coração e Baunilha, Âmbar, Vetiver, Almíscar e Sinfonide no fundo.

The Blend Bourbon

Também da linha The Blend, porém mais antigo, Bourbon possui um aroma mais quente devido às especiarias como cravo e canela. Contudo, a nota de baunilha se sobressai, deixando o perfume sensual e adocicado na medida certa.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Bergamota e Toranja. As notas de coração são Canela, Cravo-da-Índia, Crème Brûlée, Pimenta Preta, Noz-moscada, Lavanda, Cedro, Junípero ou zimbro e Notas Aquosas e as notas de fundo são Baunilha de Bourbon, Sândalo, Âmbar, Madeira Guaiac, Notas Amadeiradas e Vetiver.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Perfumes femininos POTENTES e pouco conhecidos

⋅ Perfumes femininos nacionais que são PURA SEDUÇÃO!

⋅ Perfumes quentes e com PURA SEDUÇÃO ideais para o primeiro encontro