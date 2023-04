Numerologia 2023: Como decodificar a personalidade de alguém pela hora de nascimento

Utilizando a numerologia, é possível decodificar a personalidade de alguém pela hora de nascimento.

Como detalhado pelo site ‘India.com’, é necessário saber apenas a hora de nascimento. Confira como:

Nascido entre meia-noite e 2 da manhã: Visionário quando se trata de planejamento monetário e pode criar e aproveitar oportunidades para promover seu sucesso. A família é sua prioridade e tudo o mais vem em segundo lugar em sua vida. É extremamente persuasivo e pode convencer quase qualquer pessoa a ficar em sincronia com seus pensamentos e planos.

Nascido entre 2h e 4h: Acredita firmemente em sua força e aproveita essa crença para alcançar as alturas do sucesso. Não é um introvertido ou um solitário e, portanto, a chave para uma vida feliz é ter bons amigos e familiares ao lado sempre.

Nascido entre 4h e 6h: É uma alma excessivamente romântica, para quem buscar o amor é um objetivo primordial na vida. Você não gosta do conceito de aventuras e paixões e sempre quer se conectar em um nível emocional com seu parceiro. É uma alma feliz e é isso que as pessoas amam em você.

Nascido entre 6h e 8h: Busca a perfeição e quer desenvolver um equilíbrio entre o seu tempo livre e o tempo livre com os amigos. É alguém que reflete e contempla suas ações e, portanto, está em práticas de meditação e auto-introspecção. Às vezes pode ser muito duro consigo mesmo enquanto busca a perfeição e é por isso que precisa de um tempo de meditação.

Nascido entre 8h e 10h: É uma pessoa tímida, mas isso é uma coisa temporária, mais cedo ou mais tarde acaba vencendo isso e interagindo com as pessoas que gosta. Tem um potencial imenso para ser o encantador de uma festa, e é por isso que gosta de ser o centro das atrações na maioria das vezes.

Nascido entre 10h e meio-dia: Uma pessoa ambiciosa que gosta de ir além para alcançar seus objetivos. É uma pessoa de cabeça centrada com uma visão forte e sabe o que quer da vida e de si mesmo. Você possui algumas habilidades excepcionais que um dia podem pavimentar o caminho para o seu sucesso.

Nascido entre meio-dia e 14h: É um artista e não quer se contentar com menos. Não deixa escapar oportunidades e, portanto, permanece focado em todos os momentos. É um grande aprendiz e gosta de compartilhar seu conhecimento. Sua paciência e confiança são sua maior virtude na vida que o ajudará a alcançar grandes alturas.

Nascido Entre 14h e 16h: Sorte e positividade são seus melhores amigos, e é por isso que você tem uma aura vibrante e feliz. Você não se abstém de correr riscos e com os riscos vêm os prazeres, que podem ser na forma de coisas boas para você. Se você não está ciente de sua sorte a partir de agora, logo perceberá.

Nascido Entre 16h e 18h: Uma alma otimista que nunca desiste e encontra a luz nos lugares mais escuros. Você gosta de estar em um relacionamento e é extremamente gentil e generoso com as pessoas que ama. Sempre quer pessoas boas ao seu lado em quem você pode confiar.

Nascido entre 18h e 20h: Alguém que trabalha duro, mas há momentos em que se torna muito duro consigo mesmo. Deve fazer as pausas necessárias, de vez em quando para relaxar a mente. As pessoas admiram seus esforços e dedicação e é por isso que todos querem você na equipe.

Nascido entre 20h e 22h: Um coração bondoso que acredita em dar mais do que receber. Você quer ver todos felizes e, portanto, fazer um esforço extra para quase todos. É essa generosidade e bondade que faz de você a pessoa mais amada de um grupo.

Nascido entre as 22h e a meia-noite: Liderança é o traço de personalidade que vem naturalmente. Você nunca comete um erro ao identificar o verdadeiro eu das pessoas e isso é o que aumenta sua confiança. Algum dia você trará mudanças na vida de muitos com suas habilidades de liderança.

Texto com informações do site ‘India.com’