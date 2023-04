Caça-palavras são atividades ideais para quem pretende realizar desafios práticos, simples, rápidos e divertidos. Além disso, o passatempo pode te proporcionar um momento de lazer satisfatório.

Além de desafiar amigos e familiares, é possível estimular uma melhoria em suas habilidades para atividades semelhantes e ‘desenferrujar’ o cérebro. Pensando nisso, trouxemos uma atividade que você pode se interessar.

A seguir, veremos se é capaz de encontrar as palavras “urbanístico” e “metropolitano” no caça-palavras em apenas 15 segundos. Observe bem no quadro abaixo:

Nível impossível: será que você consegue encontrar as palavras ‘URBANÍSTICO’ e METROPOLITANO’ neste caça-palavras em poucos segundos? Imagem: Metro World News Brasil

O desafio deixará sua habilidade perceptiva ainda mais trabalhada. Lembre-se que ele deverá ser realizado dentro de 15 segundos. Se você acredita ser fera em desafios como este, continue praticando conosco.

Não desista!

Se você ainda não conseguiu realizar o desafio no tempo estipulado, não desista! Aqui vai uma dica: as palavras encontram-se na horizontal da imagem e ao contrário.

Se concluiu o caça-palavras sem consultar o resultado, saiba que fez um belo trabalho! Caso contrário, não se preocupe e continue treinando as suas habilidades com outros caça-palavras no fim deste texto. Abaixo você confere a resposta do desafio:

Nível impossível: será que você consegue encontrar as palavras ‘URBANÍSTICO’ e METROPOLITANO’ neste caça-palavras em poucos segundos? Imagem: Metro World News Brasil

Viu só como as respostas se encontram na horizontal da figura? Desta forma o grau de dificuldade aumenta, bem como a habilidade de percepção.

Encontre a palavra ‘TRANQUILIDADE’ neste caça-palavras em apenas 10 segundos e mostre que você é o rei da agilidade

Faça mais um teste de percepção conosco para continuar aguçando sua habilidade de percepção. Procure pela palavra “tranquilidade” na figura abaixo! Embora o elemento elucidado não apresente nível de complexidade, o desafio pode ser mais complicado do que parece. Sendo assim, seja cauteloso e cheque se chegou na resposta correta.

Encontre a palavra ‘TRANQUILIDADE’ neste caça-palavras em apenas 10 segundos e mostre que você é o rei da agilidade Imagem: Metro World News Brasil

