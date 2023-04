Hubble da NASA capta buraco negro fugitivo provocando fenômeno descontrolado no espaço; caos galáctico

O Telescópio Hubble da NASA captou um possível buraco negro fugitivo que provoca um fenômeno descontrolado no espaço. Pesando até 20 milhões de Sóis, ele deixou para trás uma trilha de estrelas recém-nascidas de 200 mil anos-luz de comprimento nunca antes vista, duas vezes o diâmetro da nossa galáxia, a Via Láctea.

Como detalhdado pela NASA, por meio de comunicado, é provavelmente o resultado de um raro e bizarro jogo de bilhar galáctico entre três enormes buracos negros. Se estivesse em nosso sistema solar, poderia viajar da Terra à Lua em 14 minutos.

Em vez de engolir as estrelas à sua frente, o veloz buraco negro está se transformando em gás para desencadear a formação de novas estrelas ao longo de um corredor estreito. Nada parecido já foi visto antes, mas foi capturado acidentalmente pelo Hubble.

“O buraco negro fica em uma extremidade da coluna, que se estende até sua galáxia-mãe. Há um nó notavelmente brilhante de oxigênio ionizado na ponta mais externa da coluna”.

“Os pesquisadores acreditam que o gás provavelmente está sendo chocado e aquecido pelo movimento do buraco negro atingindo o gás, ou pode ser a radiação de um disco de acreção ao redor do buraco negro”, detalhou.

Como detalhdado pela NASA, este foguete intergaláctico é provavelmente o resultado de múltiplas colisões de buracos negros supermassivos.

Os astrônomos suspeitam que as duas primeiras galáxias se fundiram talvez 50 milhões de anos atrás. Isso reuniu dois buracos negros supermassivos em seus centros. Eles giravam um ao redor do outro como um buraco negro binário.

Então outra galáxia apareceu com seu próprio buraco negro supermassivo. Os três buracos negros misturados levaram a uma configuração caótica e instável. Um dos buracos negros roubou o impulso dos outros dois e foi expulso da galáxia hospedeira

Como detalhdado pela NASA, quando o único buraco negro decolou em uma direção, os buracos negros binários dispararam na direção oposta. Há uma característica vista no lado oposto da galáxia hospedeira que pode ser o buraco negro binário fugitivo.

A evidência circunstancial disso é que não há sinal de um buraco negro ativo remanescente no núcleo da galáxia.

Ainda de acordo com as informações, o próximo passo é fazer observações de acompanhamento com o Telescópio Espacial James Webb da NASA e o Observatório de Raios-X Chandra para confirmar a explicação do buraco negro.

Texto com informações da NASA