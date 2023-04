1 real de moeda que pode valer 7 mil reais? Veja se você tem esse item raro

Mesmo caindo em desuso, as moedas de real ainda possuem seu valor. Mais do que isso, alguns itens podem apresentar um preço muito mais alto do que as pessoas imaginam, basta que eles apresentem alguns detalhes específicos.

Essa única moeda de 1 real, por exemplo, pode valer milhares de reais, segundo o canal do Youtube ‘Numismática R Santos’. Mas por que tão valiosa? Para um item ser considerado raro, é preciso que ele obedeça algumas regras, como um número baixo de moedas confeccionadas, a moeda ser feita em comemoração para algum evento ou ainda apresentar algum erro na hora da cunhagem.

O objeto em questão é a moeda do beija-flor produzida em 2019. No total foram 25 milhões de itens cunhados, número considerado alto, logo, sem tanto valor. Porém, um detalhe faz toda a diferença: se a moeda for bifacial e apresentar o símbolo do beija-flor nos dois lados o seu valor sobe e muito! Segundo o caderno oficial de moedas brasileiras raras, seu valor pode chegar em até 7 mil reais!

Essas três moedas de 50 centavos podem valer 12 mil reais! Será que você tem uma?

As moedas e células antigas ou com alguns detalhes diferenciados são itens extremamente raros e negociados por bons valores no mercado de colecionadores.

É o caso das três moedas de 50 centavos a seguir, que de acordo com o Tiktok ‘RNF Coleções’, pode valer até 12 mil reais! Quer descobrir se você tem essas moedas e o motivo delas valerem tanto? Veja a seguir.

Cada moeda em questão vale 4 mil reais, mas elas apresentam características específicas que a fazem valer tanto.

A primeira delas foi cunhada em 2007 e a sua raridade está no fato do item ser bifacial, ou seja, apresenta os dois lados iguais. Neste caso, o valor de 50 centavos.

Outra moeda rara de 50 centavos é de 2008 e também não traz o Barão do Rio Branco em um dos lados, sendo considerada uma bifacial.

A terceira moeda rara de 50 centavos não possui o ano de fabricação, já que possui dois anversos, ou seja, o Barão do Rio Branco pode ser vista dos dois lados.

De acordo com o livro das moedas brasileiras, existem apenas 12 moedas dessas espalhadas por aí, o que as fazem tão valiosas.

