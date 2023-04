Perfumes super delicados, mas que rendem muitos elogios

Nem todo perfume foi feito para exalar uma bomba aromática. Algumas fragrâncias são mais finas e elegantes, perfumando na medida certa.

Conhecidos como perfumes delicados, esses aromas costumam ser construídos com acordes florais ou frutais, dessa forma, rendem elogios, mas não são invasivos.

Se é exatamente esse tipo de fragrância que você busca para utilizar no seu dia-a-dia, a lista a seguir foi elaborada especialmente para você.

Conheça 3 perfumes nacionais delicados, mas que rendem elogios, de acordo com a youtuber especializada em perfumes, Juliara Ferreira.

Floratta Love Flower - O Boticário

Lançado em 2019, Love Flower faz parte de uma das linhas mais famosas de O Boticário. Seu aroma é floral, envolto em notas frutais como a groselha, que deixa a fragrância adocicada e cremosa na medida certa

As notas de topo são Pêssego, Cassis, Cítricos, Ruibarbo e Gota de Orvalh, completado com notas de coração são de Orquídea Borboleta, Gardênia, Rosa, Magnólia, Frésia, Immortelle e Angélica e para finalizar possui notas de Almíscar Branco, Patchouli, Cashmeran, Sândalo e Cedro no fundo.

Floratta in Blue - O Boticário

Ainda na linha dos Florattas, este é um perfume mais clássico, lançado em 1998. Seu aroma é mais cítrico, combinando mais com dias quentes. Mesmo sendo muito conhecido, rende elogios e pode ser utilizado como perfume assinatura para o dia-a-dia.

Chá, Lima, Bergamota, Gerânio e Tintura de Rosa são as notas de topo. As notas de coração são Lírio-do-Vale, Gardênia e Jasmim-Manga e as notas de fundo são Almíscar, Cedro da Virgínia, Sândalo e Vetiver.

Anni - O Boticário

Um perfume mais adocicado, graças à forte presença de notas frutais. Contudo, o aroma não perde a sua delicadeza.

É composto por notas de topo de Frutas Tropicais, Damasco, Mandarina e Limão Siciliano, Jasmim, Frésia e Lírio-do-Vale no coração e Notas Doces, Almíscar, Âmbar e Sândalo no fundo.

