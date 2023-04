Perfumes femininos POTENTES e pouco conhecidos

Se você gosta de ficar por dentro do mundo da perfumaria, provavelmente sabe quais são as fragrâncias mais comentadas do momento, não é mesmo? Contudo, nem toda fragrância famosa é sinônimo de qualidade, ou ainda, existem muitos perfumes ‘fora do radar’, mas que são ótimos.

Confira a seguir perfumes que são pouco conhecidos, mas que dão um show, segundo a youtuber Suzy Moura.

Eau de RubyLips - Salvador Dali

As notas de topo são Toranja, Flor de Algodão e Lírio-do-Vale. As notas de coração são Abacaxi, Magnólia e Madressilva e as notas de fundo são Almíscar, Cedro e Âmbar.

Frescor de Buriti - Natura

As notas de topo são Buriti, Limão, Mandarina, Maçã e Pera. As notas de coração são Gengibre, Rosa, Lírio-do-Vale e Pimenta e as notas de fundo são Almíscar, Cedro e Âmbar.

Hype Street Art for Him - Hinode

A nota de topo é Sálvia. A nota de coração é Folhas de Violeta e a nota de fundo é Almíscar.

Eterna Blue - Hinode

As notas de topo são Maçã Verde, Pera, Maçã Vermelha e Tangerina. As notas de coração são Frésia, Lírio, Violeta e Rosa e as notas de fundo são Almíscar, Notas Amadeiradas e Notas Solares.

Tododia Algodão - Natura

As notas de topo são Notas Florais, Cítricos e Notas Cítricas e Florais. As notas de coração são Lavanda, Baunilha e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo, Âmbar e Notas Amadeiradas.

Brille - Jequiti

As notas de topo são Bergamota, Limão Siciliano e Néroli. As notas de coração são Lírio-do-Vale, Jasmim e Peônia e as notas de fundo são Almíscar, Madeira de Cashmere, Patchouli e Baunilha.

