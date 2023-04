Os signos do zodíaco que formam casais explosivos

Quando se trata de amor e relacionamentos, algumas diferenças podem ser tão intensas que despertam o lado impulsivo de cada um.

Confira a seguir os signos do zodíaco que podem passar por isso quando decidem se amar:

Áries e Escorpião

A combinação desses signos pode ser de muita paixão, mas também de muita explosão. Ambos são regidos por Marte, um planeta imbatível e franco, que pode achar que a força é sempre o caminho. A luta par conciliar e entrar em acordos costuma ser grande, principalmente quando o escorpiano é muito dominante e o ariano impulsivo.

Touro e Gêmeos

Essa combinação pode levar a paciência um do outro a limite. Enquanto o geminiano está sempre se movimentando e matando curiosidades, o taurino não quer perder o controle e cai sempre em teimosia. As essências batem de frente e nem sempre lidam com isso de maneira inteligente quando existe imaturidade. Eles precisam de muita empatia e acordo para superar as diferenças.

Leão e Câncer

Essa dupla tem uma intuição que se conecta, mas também podem deixar o lado explosivo vir a tona quando passam por dificuldades de entendimento. Eles compreendem a natureza de cada um e se arriscam a amá-la, mas nunca deixam de ter expectativas para que o outro haja como ele deseja. Essa insistência e leve manipulação pode acumular tensões que só são resolvidas com muita comunicação.

