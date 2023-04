Horóscopo dos anjos: Conselho para iluminar a semana de cada signo do zodíaco

Os anjos e arcanjos podem se manifestar de várias formas e em vários momentos! Abra seu coração para receber essa energia e conselhos que ajudam a iluminar seu caminho.

Confira a mensagem que seu signo recebe dos anjos a seguir:

Áries - Arcanjo Akaia

Você é um ser maravilhoso, cheio de bondade e generosidade, que está sempre disponível para ajudar. Essa energia o ajudará com proteção para que você tenha tranquilidade e alcance seus objetivos.

Touro - Arcanjo Atliel

Se você se sente impotente, não pare no caminho porque nada pode te impedir de alcançar a meta que é o sucesso. Esse arcanjo dará a mão que você precisa e irá ajudá-lo a superar todos os obstáculos que estão em sua mente.

Gêmeos - Arcanjo Darachiel

O confronto não leva a lugar nenhum se não houver raciocínio e reflexão da outra parte. Você é bondade e amor, deixe o tempo passar para que os rancores se acalmem enquanto a tempestade passa.

Câncer - Arcanjo Amiel

Se você fechar o coração, não receberá todas as bênçãos que merece. Abra-se para o mundo e verá que as coisas mudam. Esse arcanjo o ajuda a abrir os caminhos e seguir em frente com generosidade e bondade.

Leão - Arcanjo Samahel

Você não pode obter a paz de espírito de que precisa pela força. Com amor, paciência e tolerância você fará com que tudo de bom chegue até você. Essa energia o ajudará a ter sabedoria.

Virgem - Arcanjo Caphael

O amor entra em sua vida como um remédio para curar seu coração. Deixe-se levar para receber as bênçãos. Este arcanjo estará ao seu lado para te dar uma mãozinha quando você mais precisar.

Libra - Arcanjo Fanuel

Se você sente que a tristeza não o abandona, procure dentro do seu coração aquele detalhe que o faz sorrir. Essa energia positiva não te abandona e ilumina o caminho para que você saia dessa energia que não te deixa seguir em frente.

Escorpião - Arcanjo Haniel

Se você procurou a maneira de corrigir os erros, não se preocupe se outros não o valorizam. Lembre-se de que o que você fez o torna uma pessoa melhor. Esse arcanjo estará sempre ao seu lado para guiá-lo nesses momentos difíceis.

Sagitário - Arcanjo Miguel

As decisões que você tomar para proteger podem doer, mas você sabe que com o tempo será recompensado. Essa energia o protege das energias negativas e dá forças para continuar

Capricórnio - Arcanjo Natanael

Derrube as barreiras que o impedem de ver o amor e a generosidade dos outros e encha-se de bondade para seguir em frente. Essa energia o envolve com sua luz dourada para protegê-lo e dar força.

Aquário - Arcanjo Órion

Você é uma força para todos, então continue para que você possa alcançar tudo o que deseja. Esse arcanjo o ajudará a ter amor e generosidade para curar seu coração.

Peixes - Arcanjo Gabriel

Esse poder de atracão especial e o amor que você irradia do coração é o que lhe permite estar rodeado de energias positivas. Peça ao seu anjo da guarda Gabriel para estar com você nos momentos difíceis que você está passando.