Essas três moedas de 50 centavos podem valer 12 mil reais! Será que você tem uma?

Você costuma andar com moedas no bolso? Saiba que esses itens podem ser muito mais valiosos do que você imagina.

As moedas e células antigas ou com alguns detalhes diferenciados são itens extremamente raros e negociados por bons valores no mercado de colecionadores.

É o caso das três moedas de 50 centavos a seguir, que de acordo com o Tiktok ‘RNF Coleções’, pode valer até 12 mil reais! Quer descobrir se você tem essas moedas e o motivo delas valerem tanto? Veja a seguir.

Por que tão valiosas?

Cada moeda em questão vale 4 mil reais, mas elas apresentam características específicas que a fazem valer tanto.

A primeira delas foi cunhada em 2007 e a sua raridade está no fato do item ser bifacial, ou seja, apresenta os dois lados iguais. Neste caso, o valor de 50 centavos.

Outra moeda rara de 50 centavos é de 2008 e também não traz o Barão do Rio Branco em um dos lados, sendo considerada uma bifacial.

A terceira moeda rara de 50 centavos não possui o ano de fabricação, já que possui dois anversos, ou seja, o Barão do Rio Branco pode ser vista dos dois lados.

De acordo com o livro das moedas brasileiras, existem apenas 12 moedas dessas espalhadas por aí, o que as fazem tão valiosas.

Outro exemplo de moeda rara é o item de 1 real feito em homenagem a entrega da bandeira Olímpica. Cunhada em 2012, seu valor de comércio pode valer 200 vezes mais, dependendo do seu estado de conservação.

Para ser mais exato, o TikTok ‘Colecionadores de moedas’ explica que, de acordo com o livro de moedas brasileiras, o item custa entre 50 reais em estado MBC (muito bem conservado), 100 reais se for Soberba (aquelas que apresentam 90% da cunhagem original, sendo quase perfeita) ou ainda 200 reais em estado Flor de Cunho, que são aquelas que não apresentam nenhum desgaste por circulação.

