A nova imagem reveladora captada pelo Telescópio Hubble da NASA no espaço; confira registro

Uma nova imagem do Telescópio Hubble da Agência Espacial Americana (NASA) mostra o aglomerado estelar globular NGC 2419. O arquivo foi divulgado recentemente pela insituição.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, os aglomerados globulares são belos e fascinantes. São grupos esféricos de estrelas que orbitam o centro de uma galáxia e, no caso de NGC 2419, essa galáxia é a nossa própria Via Láctea.

NGC 2419 está a cerca de 300.000 anos-luz do sistema solar, na constelação de Lynx.

As estrelas que povoam os aglomerados globulares são muito semelhantes porque se formaram aproximadamente ao mesmo tempo. Os astrônomos podem determinar a idade relativa de uma estrela por sua composição química, uma propriedade chamada metalicidade.

Como detalhado pela NASA, como as estrelas em um aglomerado globular se formaram todas ao mesmo tempo, elas tendem a exibir propriedades semelhantes.

“Os astrônomos acreditavam que essa semelhança incluía o conteúdo de hélio estelar. Eles pensaram que todas as estrelas em um aglomerado globular conteriam quantidades semelhantes de hélio”, informou.

No entanto, as observações do Hubble de NGC 2419 revelaram que nem sempre é esse o caso. Este aglomerado globular contém duas populações separadas de estrelas gigantes vermelhas, e uma é extraordinariamente rica em hélio.

As estrelas de NGC 2419 contêm outros elementos que também variam. Em particular, seu conteúdo de nitrogênio varia.

Para tornar as coisas ainda mais interessantes, as estrelas ricas em hélio estão predominantemente no centro do aglomerado globular e estão em rotação.

Ainda de acordo com as informações, as observações de Hubble levantaram questões importantes sobre a formação de aglomerados globulares, que serão srespondidas em breve.

