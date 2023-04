A mensagem reveladora do tarot para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes Foto ilustrativa - Pexels -

Mais um dia em curso e como não pode faltar, te trazemos hoje a mensagem reveladora das cartas do tarot para o seu signo. Curioso para saber mais? Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, nós deixamos todos os detalhes a seguir.

Sagitário

Uma jornada bastante positiva é reservada para a pessoa de Sagitário durante os dias que ainda restam de abril e você sentirá como o universo coopera para que as coisas aconteçam ao seu favor.

Além disso, este é o período ideal para que você deixe para trás algumas bagagens e coisas que já não fazem mais sentido em sua vida.

Capricórnio

A vida amorosa será o foco nos próximos dias da pessoa de Capricórnio e o tarot revela que muitas coisas boas, grande parte delas que não esperava, estão prestes a acontecer.

É melhor estar preparado, pois esta onda positiva deve chegar ao campo profissional também.

Aquário

Aquário, as cartas do tarot trazem uma importante mensagem para os próximos dias deste mês de abril: é hora de se desprender de tudo aquilo que vem travando a sua vida. Apenas fazendo isso é que as coisas realmente vão começar a andar e o universo conspirará ao seu favor.

Peixes

Este é um período de construção para a pessoa de Peixes e você deve seguir este caminho, pois em breve o universo começará a te recompensar por tudo aquilo de bom que plantou.

Siga trabalhando naquilo que sonha, porque logo sentirá como tudo se torna mais leve e fácil.

Com detalhes compartilhados pelo portal Depor.

