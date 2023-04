Telescópio da NASA capta misterioso detalhe no espaço nunca antes visto; confira registro

Uma nova imagem de infravermelho do Telescópio James Webb da NASA revela detalhes nunca antes vistos em Cassiopeia A.

Como detalhado pela NASA, Cassiopeia A é um remanescente prototípico de supernova que tem sido amplamente estudado por vários observatórios terrestres e espaciais, incluindo o Observatório de Raios-X Chandra da NASA.

As observações de vários comprimentos de onda podem ser combinadas para fornecer aos cientistas uma compreensão mais abrangente do remanescente.

“As cores marcantes da nova imagem Cas A, na qual a luz infravermelha é traduzida em comprimentos de onda de luz visível, contêm uma riqueza de informações científicas que a equipe está apenas começando a desvendar”, detalhou.

No exterior da bolha, particularmente no topo e à esquerda, encontram-se cortinas de material laranja e vermelho devido à emissão de poeira quente. Isso marca onde o material ejetado da estrela explodida está colidindo com o gás e a poeira circunstelares circundantes.

Como detalhado pela NASA, no interior encontram-se filamentos manchados de rosa brilhante cravejados de aglomerados e nós.

Isso representa o material da própria estrela, que brilha devido à mistura de vários elementos pesados, como oxigênio, argônio e neon, além da emissão de poeira.

O material estelar também pode ser visto como tufos mais fracos perto do interior da cavidade.

“Talvez de forma mais proeminente, um loop representado em verde se estende pelo lado direito da cavidade central”, completou no site oficial.

Observações descobriram que mesmo galáxias muito jovens no início do universo estão repletas de enormes quantidades de poeira. É difícil explicar as origens dessa poeira sem invocar as supernovas, que expelem grandes quantidades de elementos pesados pelo espaço.

Como detalhado pela NASA, as observações existentes de supernovas não conseguiram explicar conclusivamente a quantidade de poeira que vemos nessas galáxias iniciais.

Ao estudar Cas A com Webb, os astrônomos esperam obter uma melhor compreensão de seu conteúdo de poeira, o que pode ajudar a informar nossa compreensão de onde os blocos de construção dos planetas e de nós mesmos são criados.

Ainda de acordo com as informações,O remanescente Cas A se estende por cerca de 10 anos-luz e está localizado a 11.000 anos-luz de distância na constelação de Cassiopeia.

