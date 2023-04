Moda: seu moletom favorito é tendência agora - 4 looks estilosos que provam isso

Reprodução Looks com moletom para arrasar no estilo e conforto (Pinterest)

O moletom é uma das peças mais confortáveis e práticas do guarda-roupa. Com a chegada do outono, é hora de resgatá-lo do fundo do armário e apostar em looks incríveis que combinam conforto e estilo. É isso mesmo, o moletom agora é moda e há diversas combinações que provam isso.

As passarelas da temporada outono/inverno 2023 parecia se concentrar na beleza da imperfeição, apresentando modelos descoladas enquanto vestiam peças que geralmente não são consideradas chiques ou “moda”, como leggings, conjuntos de suéter e, principalmente: moletons.

Confira 4 looks com moletom para se inspirar

Moletom oversized com calça de couro

Uma combinação moderna e super estilosa é o moletom oversized com uma calça de couro. Além de confortável, o moletom traz um toque despojado ao look, enquanto a calça de couro deixa a produção mais sofisticada. Aposte em acessórios como botas de cano curto e uma bolsa ou colete para completar o visual.

Moletom com saia midi metálica

Se você busca um look mais feminino, o moletom com uma saia midi metalizada (principal tendência de 2023) é uma ótima opção. A saia midi traz elegância e estilo ao visual, enquanto o moletom traz um toque descolado. Nos pés, uma bota de cano curto ou tênis branco são escolhas certeiras.

Moletom estampado com calça jeans

O moletom estampado é uma ótima opção para quem quer um visual mais divertido. Combine com uma calça jeans, para dar ainda mais estilo ao look. Nos pés, opte por um tênis branco para manter a casualidade.

Moletom com blazer e calça de alfaiataria

Se você quer um look mais elegante e sofisticado, a combinação de moletom com blazer e calça de alfaiataria é perfeita. O blazer deixa o visual mais formal, enquanto o moletom traz um toque de conforto. Complete o look com um tênis branco ou sapato de salto e uma bolsa estruturada.

