Essa moeda brasileira pode valer muito dinheiro! Veja quanto ela custa no mercado de colecionadores

Mesmo não ocupando nossas carteiras há um bom tempo, pois os cartões de crédito e débito e também o famoso Pix torna tudo mais fácil, as notas e moedas do Real ainda possuem seu valor, que pode ser muito mais do que você imagina, dependendo da raridade.

Algumas pessoas não sabem, mas existe todo um mercado de notas e moedas raras, com colecionadores que podem desembolsar um bom dinheiro, dependendo da escassez da mercadoria.

Um exemplo disso é a moeda de 1 real feita em homenagem a entrega da bandeira Olímpica. Cunhada em 2012, seu valor de comércio pode valer 200 vezes mais, dependendo do seu estado de conservação.

Para ser mais exato, o TikTok ‘Colecionadores de moedas’ explica que, de acordo com o livro de moedas brasileiras, o item custa entre 50 reais em estado MBC (muito bem conservado), 100 reais se for Soberba (aquelas que apresentam 90% da cunhagem original, sendo quase perfeita) ou ainda 200 reais em estado Flor de Cunho, que são aquelas que não apresentam nenhum desgaste por circulação.

Essa única moeda de 1 real pode chegar em até R$ 1.200! Veja se você tem alguma na carteira

Outras moedas comemorativas raras podem valer muito mais dinheiro do que as anteriores. Um exemplo disso é a moeda de 1 real que você confere logo a seguir no vídeo. Segundo o TikTok ‘Numismática JF’, o item pode valer até R$ 1.200 no mercado de colecionadores de moedas.

O segredo dessa moeda está em um pequeno erro de confecção. Além de ser um item comemorativo que celebra os 50 anos do Banco Central do Brasil, esse item em específico possui o reverso invertido, algo incomum de ser encontrado. Confira:

