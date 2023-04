Descubra as verdades do tarot para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, para a terça-feira (11) Foto ilustrativa - Pexels -

A terça-feira (11) está chegando e se você está curioso para saber o que o universo e as cartas do tarot reservam para este dia, basta procurar seu signo a seguir. As previsões e mensagens são para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries

A terça-feira (11) será um dia em que o universo conspira ao seu favor, então saiba aproveitar esta onda de energia para enfrentar inclusive as dificuldades que podem aparecer em seu caminho. Lembre-se que tudo isso é apenas passageiro.

Touro

As cartas do tarot deixam um importante conselho para a pessoa de Touro: tome cuidado com a inveja e com quem compartilha suas vitórias! Não há nada de ruim em colocar sua figura em segundo plano.

Gêmeos

Um dia muito intenso e instável é reservado para a pessoa de Gêmeos. Além disso, as cartas reforçam que por vezes você busca o caminho mais difícil e nem sempre isso é necessário.

Câncer

A terça-feira (11) será um dia bastante positivo para a pessoa de Câncer. As cartas do tarot deixam apenas o conselho de que você não deve deixar que as suas emoções dominem e guiem seu caminho, desviando assim de seu objetivo.

