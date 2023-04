Confira as revelações do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião, nesta terça-feira (11) Foto ilustrativa - Freepik - @blasco5

A terça-feira (11) está chegando e se você está curioso para saber o que o universo e as cartas do tarot reservam para este dia, basta procurar seu signo a seguir. As previsões e mensagens são para Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Leão

Este é o momento de lutar pelos seus sonhos, pois o universo te prepara surpresas agradáveis, principalmente no que diz respeito ao campo profissional e financeiro. Aproveite toda esta onda positiva que te acompanha para fazer as coisas acontecerem.

Virgem

As cartas do tarot reforçam que este é o momento ideal para que possa pensar sobre dinheiro, o que não significa que pode sair gastando sem pensar. Tempos de alívio devem se aproximar.

Libra

Este será um dia bastante positivo para a pessoa de Libra no campo familiar e sentimental. No entanto, as cartas reforçam que é importante que você não force e que deixe as coisas acontecerem no tempo necessário.

Escorpião

Respire tranquilo, pois o universo mandará a ajuda que tanto necessita. É hora de se aproximar ainda mais daqueles que ama, pois estes estarão ao seu lado para resolver todos os problemas que podem aparecer em seu caminho.

