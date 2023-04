Apresentadora da Globo sofre infarto e revela sintomas incomuns; saiba quais são

Recentemente a apresentadora Anne Marjorie, do telejornal Bom Dia RN, revelou ter passado por momentos difíceis de saúde. Segundo relato, no dia 3 de abril ela sofreu um ataque cardíaco sintomático e foi levada às pressas ao hospital onde precisou passar por procedimentos de reanimação.

A apresentadora Anne Marjorie sofreu um infarto sintomático na última segunda-feira (3) (Reprodução / Instagram)

Em seu relato, Anne revela que além dos sintomas “clássicos” também apresentou sinais pouco associados com o infarto.

Lábios latejando, tontura e ânsia de vômito estão entre os sintomas relatados pela apresentadora que não são normalmente associados ao infarto, mas que podem ser comuns quando o quadro é apresentado por uma mulher.

Além disso, Anne também revelou ter sentido os sintomas clássicos: dor intensa no braço esquerdo, dor no peito e respiração curta.

Mulheres podem apresentar sintomas diferentes

Apesar do infarto possuir sintomas típicos, algumas diferenças de sintomas podem ser apresentadas entre homens e mulheres.

Enquanto os homens relatam praticamente os mesmos sintomas, as mulheres chegaram a relatar sintomas diferenciados e até mesmo a ausência de sintomas.

Conforme publicado pela Viva Bem, a Federação Mundial do Coração afirma que os sinais comuns do ataque cardíaco podem ser diferentes entre as mulheres, sendo a dor menos concentrada no peito e chegando a se espalhar pelo pescoço, braços, abdome e costas. Os especialistas também alertam para uma sensação de cansaço inexplicável antes da evolução da patologia.

Entre os sintomas atípicos do infarto estão:

Azia ou indigestão;

Náuseas;

Vômitos;

Tontura;

Palpitações;

Ansiedade inexplicável.

Entre os sintomas típicos do ataque cardíaco, são relatados:

Dor aguda no peito;

Falta de ar;

Sudorese, suor frio;

Palidez;

Sensação de desmaio.

Dentre eles, a dor no peito é o sintoma mais persistente, podendo durar mais de 20 minutos com relatos de se espalhar pelo braço e ombro esquerdos.

Apesar do maior número de infartos entre homens, as mulheres tendem a apresentar o quadro de maneira mais grave, sendo que doenças cardiovasculares são uma das principais causas de morte entre as mulheres no mundo.

