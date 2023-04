Perfumes quentes e com PURA SEDUÇÃO ideais para o primeiro encontro Imagem: Pexels

Para se dar bem no primeiro encontro, não basta escolher a melhor roupa. O aroma também conta muito e escolher um bom perfume vai te fazer ganhar vários pontos com a crush.

Mas se você ainda está dúvida sobre qual fragrância escolher para esse evento especial, preste atenção nos aromas a seguir. Segundo o youtuber Junior Barreiros, esses perfumes prometem fazer sucesso logo de cara e vão ser pura sedução no primeiro encontro. Confira!

1 Million Elixir - Paco Rabanne

Se você já conhece o clássico 1 Million, sabe que o perfume é um dos mais famosos entre os homens. Porém, toda fama traz suas consequências e o perfume já é muito conhecido, sendo popularmente chamado de ‘perfume do ex’. Por isso, 1 Million Elixir veio para dar um toque especial a essa fragrância de enorme sucesso.

As notas de topo são Maçã e Davana. As notas de coração são Rosa Damascena, Cedro e Osmanthus e as notas de fundo são Absoluto de Baunilha, Fava Tonka e Patchouli.

Le Beau Le Parfum - Jean Paul Gaultier

Uma fragrância mais sofisticada e cremosa, com um diferencial em sua nota de coco que deixa o aroma completamente único. Por ser um perfume muito potente, é preciso maneirar nas borrifadas, para não incomodar a sua parceira no encontro.

As notas de topo são Abacaxi, Íris, Cipreste e Gengibre. As notas de coração são Coco e Notas Amadeiradas e as notas de fundo são Fava Tonka, Sândalo, Âmbar e Âmbar Cinzento.

Bad Intense - Diesel

Se você busca um perfume sexy, esse é o mais indicado. Além disso, é uma fragrância potente e baladeira, atraindo diversos olhares.

As notas de topo são Noz-moscada, Canela e Bergamota. A nota de coração é Caviar e as notas de fundo são Tabaco Branco e Notas Amadeiradas.

CH Men Prive - Carolina Herrera

Essa é a fragrância mais potente e masculina da lista. Sua nota de couro também é muito adulta.

As notas de topo são Whiskey, Toranja e Pomelo. As notas de coração são Cardamomo, Lavanda, Sálvia e Tomilho Vermelho e as notas de fundo são Couro, Fava Tonka, Benjoim e Notas Amadeiradas.

