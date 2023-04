Perfumes femininos nacionais que são PURA SEDUÇÃO!

Na hora da sedução, existem algumas ‘armas’ perfeitas, que usadas corretamente, podem te render uma ótima noite a dois.

Uma dessas armas são os perfumes, que chamam a atenção e despertam diversas sensações positivas no corpo.

Se você está procurando uma fragrância elegante e seduzente, veja as dicas a seguir.

Glamour Just Shine - O Boticário

Um perfume que chama a atenção pelo frasco, mas além disso, passa um aspecto de perfume festivo e alegre Possui aroma é mais refrescante e frutado, que suaviza ao longo do tempo devido as notas florais.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Pera, Bagas Vermelhas, Flor de Pêssego e Bergamota. As notas de coração são Notas Solares, Magnólia, Jasmim Sambac, Jasmim e Íris e as notas de fundo são Pralinê, Sal, Âmbar, Sândalo, Patchouli, Almíscar e Vetiver.

La Victorie - Eudora

Simples e poderoso, ideal para quem gosta de sentir como uma princesa, pois traz um aroma fino e elegante. Sua base é suavemente adocicada. Suas notas são Bergamota, Peônia e Baunilha.

LEIA TAMBÉM: Perfumes femininos fora do radar e notados em qualquer lugar!

Luna Rosé - Natura

Luna Rosé é o mais indicado para quem gosta de marcar presença. Funciona muito bem para eventos à noite, mas também pode ser utilizado de dia, mas é preciso maneirar as borrifadas.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Notas Verdes, Mandarina, Bergamota, Limão Siciliano e Notas Aquosas. As notas de coração são Rosa, Lírio-do-Vale, Violeta, Jasmim e Peônia e as notas de fundo são Almíscar, Cashmeran, Patchouli da Indonésia, Vetiver, Sândalo, Cedro e Fava Tonka.

Floratta Love Flower - O Boticário

O perfume pertence a uma das linhas mais famosas da marca. Mais floral do que nunca, as notas de topo são Pêssego, Cassis, Cítricos, Ruibarbo e Gota de Orvalho. As notas de coração são Orquídea Borboleta, Gardênia, Rosa, Magnólia, Frésia, Immortelle e Angélica e as notas de fundo são Patchouli, Almíscar Branco, Cashmeran, Sândalo e Cedro.