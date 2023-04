Nem sempre os relacionamentos são recíprocos e os parceiros conseguem acompanhar o ritmo um do outro, pois os desejos passam a ser completamente diferentes.

Confira os signos que têm dificuldade em acompanhar um ao outro no relacionamento:

Câncer e Aquário

Enquanto o canceriano é uma pessoa mais emotiva e que precisa de companhia, o aquariano costuma viver livremente e sem muitos apegos. Essa diferença pode causar uma grande desconexão entre os dois, pois suas buscas se tornam diferentes e podem abalar a maneira que cada um acredita ser melhor para se relacionar ou viver. A insensibilidade sobre os desejos um do outro tende a vir de ambos os lados, mas o canceriano sofre mais por não se sentir correspondido.

Escorpião e Libra

O escorpiano costuma se envolver intensamente em suas emoções, enquanto o libriano prefere manter certa distância delas e focar no momento. Essas diferenças podem até causar uma forte atração inicial, mas a longo prazo podem dificultar a manutenção do relacionamento, pois as energias diferentes o levam para caminhos que não se encontram tanto.

Capricórnio e Aquário

Casal que enfrenta desafios para se encontrar e estar com os mesmos objetivos que o movem. Enquanto o capricorniano é conhecido pela sensatez e realismo, o aquariano está sempre indo atrás do novo, do excêntrico e da liberdade. Embora possam complementar um ao outro em alguns aspectos, a diferença de suas energias é complexa de conciliar e facilmente separada se não existe um vínculo forte.

