Esses alimentos NÃO DEVEM ser preparados na airfryer

Devido à praticidade, as fritadeiras elétricas se tornaram as queridinhas do momento. Além disso, o produto é indicado para um preparo mais saudável dos alimentos, já que não utiliza óleo e sua fritura é por imersão.

Porém, mesmo auxiliando e muito no preparo de alimentos, não são todos que podem ser feitos utilizando uma airfryer, já que o contato de alguns itens com o aparelho pode acabar com a vida útil da máquina em pouco tempo.

Vantagens de uma fritadeira elétrica

O benefício mais conhecido de uma airfryer é o fato de poder preparar os alimentos sem o uso de óleo, o que pode ser um ponto positivo para a saúde. Além disso, existem outros benefícios, como:

Conforto;

Velocidade;

Facilidade para limpar

Reduz os maus odores;

Oferece grande versatilidade de alimentos;

Proporciona uma alimentação saudável;

Poupa gás.

Estes alimentos não podem ser feitos na airfryer

Antes de utilizar o utensílio, preste bem atenção no item que você está preparando. Algumas massas ou líquidos, por exemplo, podem acabar derramando da forma e causar algum curto-circuito, causando problemas à fritadeira.

Segundo o blog ‘Canal Airfryer’, os seguintes itens nunca devem ser colocados na airfryer:

Pote de papel;

Pote de madeira;

Pote de plástico;

Prato de plástico;

Prato de papel;

Prato de papelão;

Embalagem de plástico;

Embalagem de isopor;

Embalagem de papel;

Embalagem de papelão;

Papel de pão;

Papel toalha;

Papel filme;

Forminha de papel sem suporte.

Além desses utensílios domésticos, o site espanhol “Diário de Sevilla” lista os alimentos que não devem ser feitos em uma airfryer:

Líquidos, como sopas, cremes, caldos ou molhos;

Queijos;

Massas;

Carnes vermelhas;

Brócolis e couve-flor.

