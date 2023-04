As novidades das cartas do tarot para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, nesta segunda-feira (10) Foto ilustrativa - Pexels - michael lim

Outra semana começando e se você quer descobrir o que universo prepara para esta segunda-feira (10), basta procurar seu signo a seguir. As previsões e mensagens são para Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes.

Sagitário

Se negociar com esta pessoa tem sido algo inflexível, você deverá esperar para tentar em outra oportunidade. Agora, sobre o amor, é preciso que você reflita com respeito aos motivos que fez com que tal pessoa se afastasse.

Capricórnio

É preciso controlar o ciúmes para que sua relação não seja prejudicada e deixe de ser saudável. Junto a isso, você se afastou de pessoas conflitivas, o que pode ter te gerado dúvidas, mas fique tranquilo, pois está no caminho certo.

Você pode se interessar por estes conteúdos de nosso site:

Aquário

Dê a oportunidade que essa pessoa tanto deseja, pois as cartas indicam positividade para a pessoa de Aquário. Sobre finanças, analise bem a sua situação e não saia gastando ou investindo sem pensar.

Peixes

Tente levar a vida de forma mais tranquila e calma para não perder alguns detalhes em sua jornada. Com respeito ao amor, você está atraído por alguém que não quer nada sério por enquanto. A única coisa que as cartas indicam é: paciência.

Com informações do portal La República.

+ Siga sua leitura com: