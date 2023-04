Os signos que podem descobrir o amor a partir desse fim de semana

Mais um fim de semana de abril e 2023 chegou e alguns signos do zodíaco podem se surpreender ao descobrir o amor de uma forma especial a partir de agora.

Confira quais são:

Capricórnio

O capricorniano pode ter uma grande surpresa no amor e isso virá com uma forte conexão intelectual que pode se transformar em algo mais. A comunicação e o flerte são especiais até para quem já está em um relacionamento. É descoberta e redescoberta do amor. Apenas deixe de lado as pressões e expectativas internas que o deixam ansioso, pois tudo acontecerá no tempo certo.

Libra

O coração assume a liderança e isso aproxima o libriano do amor. É mais fácil desvendar detalhes ocultos sobre um assunto, um segredo ou os próprios sentimentos. O poder de atração e desejo de se conectar emocionalmente com os outros será forte, mas é importante ter cuidado com a obsessão. Tente manter uma atitude positiva e entre em relacionamentos com calma.

Escorpião

A maior facilidade de se destacar e trabalhar em equipe também é transformada em abertura para descobrir e viver o amor. Os sentimentos entram em destaque, inclusive aqueles que estão ocultos e podem trazer à tona memórias que ajudarão você a resolver um problema emocional ou entender melhor um relacionamento anterior. Depois disso, o coração fica livre novamente e as emoções podem voar para o caminho de uma relação poderosa.

