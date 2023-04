Nível hard: Encontre as palavras ‘RESSURREIÇÃO’, ‘PÁSCOA’ e ‘FAMÍLIA’ neste caça-palavras Imagem: Metro World News Brasil

Caça-palavras são ferramentas perfeitas para dinâmicas de passatempo. Embora seja uma atividade simples, a dinâmica consegue proporcionar um ótimo momento de lazer, principalmente em família.

Levando em consideração a existência de um tempo limite, o desafio fica ainda mais instigante. A seguir, veremos se é capaz de encontrar as palavras “ressurreição”, “páscoa” e ‘família’ no caça-palavras em apenas 1 minuto. Observe bem no quadro abaixo:

O desafio pode ser feito individualmente ou em família e deixará sua habilidade perceptiva ainda mais trabalhada e o seu cérebro mais agil. Lembre-se: o desafio deverá ser realizado em 1 minuto, sendo 20 segundos para cada palavra. Se você acredita ser fera em desafios como este, continue praticando conosco e realize os desafios que se encontram no fim deste texto.

Se concluiu o caça-palavras sem consultar o resultado, saiba que fez um belo trabalho! Caso contrário, não se preocupe. Afinal, este não é um teste tão simples. Abaixo você confere a resposta do desafio:

Resposta:

Viu só como as resposta se encontram de trás para frente na figura? Desta forma o grau de dificuldade aumenta, bem como a habilidade de percepção.

Caça-palavras: Encontre a palavra “EMBLEMÁTICO” em apenas 10 segundos e prove que você tem olhos agéis

Faça mais um teste de percepção para comprovar a sua agilidade e para continuar aguçando sua habilidade de percepção. Procure pela palavra “emblemático” na figura abaixo! Embora o elemento elucidado não apresente nível de complexidade, o desafio pode ser mais complicado do que parece. Sendo assim, seja cauteloso e cheque se chegou na resposta correta clicando aqui.

