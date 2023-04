O que você vê primeiro nesta ilusão de ótica demonstra uma grande fraqueza sua

O que você vê na imagem acima? Sua primeira percepção desta pintura pode revelar uma grande fraqueza na sua vida.

Segundo o portal The Sun US, são cinco possibilidades. Veja novamente e preste bem atenção sobre qual é o ponto para onde seu olhar é direcionado assim que você bate o olho na imagem:

O que você vê primeiro nesta imagem? (Foto: Oleg Shupliak)

A pintura é do artista ucraniano Oleg Shupliak, conhecido por fazer releituras de quadros e figuras famosas na história da arte, de forma surrealista. Especialistas do portal Your Tango criaram um teste com base nas pinturas.

Confira o resultado:

Se você viu primeiro os rostos de mãe e filho

Caso você tenha visto primeiro a silhueta de dois rostos no centro da imagem - que muitos interpretam como mãe e filho - é bem provável que você seja uma pessoa que prioriza a família.

Pessoas com essa característica pode ter problemas em outros tipo de relacionamentos, por não saber administrar o tempo entre grupos diferentes.

Se você viu primeiro o rosto tranquilo

Na parte inferior da imagem, ao lado direto, tem um rosto também de olhos fechados, aparentemente tranquilo. Caso essa tenha sido a primeira imagem que você viu, é possível que você seja uma pessoa com uma visão à frente de seu tempo.

Ter essa noção de futuro e toda essa organização parece bom, mas pode gerar problemas no amor. Afinal, é preciso abrir mão do controle de tudo para conseguir amar outra pessoa.

Se você viu primeiro o rosto na árvore

Nesse caso, é bem provável que você prefira observar as situações a uma distância segura e confortável.

Isso é ótimo para aprender sobre as relações humanas, mas, por outro lado, pode atrapalhar na hora de se relacionar com outros. Você pode se tornar uma pessoa tímida ou com medo maior que o normal da rejeição.

Se você viu primeiro a mulher colhendo frutas

Quem viu primeiro a silhueta da mulher colhendo frutas da árvore, bem ao centro da imagem, tem uma tendência a ter um foco muito grande na própria carreira profissional.

Isso é bom? É ótimo. Mas isso pode revelar também uma certa fraqueza em perceber potenciais relacionamentos, fazendo com que você perca chances importantes.

Se você viu primeiro os pássaros

Por último, se você viu primeiro os pássaros ao fundo é provável que você é um sonhador nato, com grandes objetivos para sua própria vida.

Mas também pode ser uma pessoa que se distrai facilmente, deixando as oportunidades passarem por não estar prestando atenção.

