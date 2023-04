Moda para baixinhas: 5 looks de outono para parecerem mais altas

A chegada do outono traz a oportunidade de renovar o guarda-roupa com as últimas tendências da moda. É hora de tirar os casacos do guarda-roupa e fazer looks icônicos. E se você é baixinha, a boa notícia é que existem truques simples que podem fazer você parecer mais alta.

Com algumas dicas simples, você pode criar looks de outono que fazem você parecer mais alta e confiante. Fique por dentro das tendências do outono com looks que são perfeitos para mulheres baixinhas que querem valorizar a sua altura e destacar seu estilo.

5 looks de outono para mulheres baixinhas parecerem mais altas

Vestido com botas de cano alto

Combine um vestido curto ou médio com botas de cano alto para criar a ilusão de pernas mais longas. Opte por botas na mesma tonalidade das suas calças para um efeito ainda mais poderoso.

Blusa com decote em V e calças flare

O decote em V alonga o pescoço e cria uma linha vertical que ajuda a esticar a silhueta. Combine-o com calças flare, que se ajustam ao corpo na cintura e no quadril e se abrem gradualmente em direção aos pés.

Terninho monocromático

O monocromático é uma tendência forte no outono deste ano, e pode ajudá-la a parecer mais alta e magra. Use um terninho da mesma cor e aposte na tendência oversized que continua em alta neste ano.

Jaqueta oversized com calça skinny

A jaqueta oversized é uma das tendências de moda mais quentes deste outono. Use-a com uma calça skinny (sim, elas estão de volta) para equilibrar a silhueta. A jaqueta deve ser mais longa do que a cintura da calça, assim ajudará a criar a ilusão de pernas mais longas.

Vestido midi com salto alto

O vestido midi é um clássico atemporal que pode ser usado em qualquer ocasião. Use-o com um salto alto para alongar as pernas. Escolha um modelo que se ajuste no corpo e, se quer estar ainda mais por dentro da tendência, aposte em um modelo com transparência, como esse da Valentino, utilizado por Jenna Ortega. Não esqueça o casaco oversized, ele alongará ainda mais a sua silhueta.

Não se esqueça de adicionar acessórios, como brincos longos e colares em camadas, para criar a ilusão de uma silhueta mais longa. Com essas dicas, você estará pronta para arrasar neste outono!

