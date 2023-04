Os signos que podem encontrar o amor após a Lua Cheia em Libra

Na última quarta-feira, uma Lua Cheia em Libra ganhou os céus e colocou muitos signos em um lugar especial para fazer conexões verdadeiras, o que pode aproximar bastante o amor das suas vidas.

Confira quais são os signos que tendem encontrar o amor após a Lua Cheia em Libra:

Áries

O ariano pode ver o amor florescer agora! Os relacionamentos que já existem finalmente embarcam em uma parceria verdadeira e duradoura. No entanto, a chance de que algo novo surja é grande e abre espaço para uma conexão que vai muito além da aventura. O coração sentirá essa energia!

Touro

O poder de atração do taurino está alta! É mais fácil atrair agora tanto pelo físico, quando pelo emocional. Por isso, as relações tendem a ser apaixonadas, também com responsabilidade e um ar de romantismo que aprofunda os laços sutilmente. Por mais que tudo seja muito sentimento, a vida real é a que começa a mudar!

Virgem

O virginiano consegue se abrir e mostrar sua beleza como nunca! A chance de conhecer novas pessoas aumentará bastante e é possível ouvir novas histórias e compartilhar as suas para criar conexões que realmente são compatíveis. O foco agora é investir naquilo que é positivo e tem futuro, o que o aproxima ainda mais da reciprocidade e sentimentos verdadeiros.

