Os signos que formam casais que são impulsividade x praticidade

Os opostos podem se atrair de forma intensa, mas as diferenças não passam despercebidas! Por isso, alguns signos do zodíaco tendem a se unir amorosamente, mesmo com clareza de que um é guiado pela impulsividade e o outro pela praticidade.

Confira quais são esses signos e como esses casais lidam com isso:

Áries e Capricórnio

O capricorniano é prático em muitas questões em sua vida, enquanto o ariano gosta da impulsividade que movimenta a realidade e tira as coisas do lugar. Eles podem aprender muito um com o outro e se potenciar, mas também podem ter problemas ao tomar decisões juntos. O mais importante aqui é aprender a olhar o futuro e aprender com o passado.

Confira mais: Horóscopo: conselho para cada signo finalizar a semana até 9 de abril de 2023

Leão e Aquário

O leonino gosta de protagonizar e tomar as rédeas assumindo estratégias, já o aquariano é atento ao outro e possui um instinto que o faz acreditar no impulso. Ambos podem ser um complemento e se motivam a ganhar destaque com entusiasmo, mas também precisam se olhar com mais intimidade. A dificuldade é entrar em acordo no aspecto emocional e para isso devem dar atenção extra aos sentimentos e como os comunicam um com o outro.

Escorpião e Libra

Enquanto o escorpiano gosta de estruturar suas questões emocionais e a vida cotidiana, o libriano prefere deixar a rotina e o interior mais livre, inclusive para se distanciar das emoções. Por mais que se atraiam pela beleza e magnetismo forte, ambos podem ter energias que são diferentes e distanciam os objetivos, já que as prioridades que fazem feliz se dividem entre planejar e deixar que o destino flua.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!