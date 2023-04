O conselho que deve guiar cada signo em abril de 2023

Abril de 2023 está só começando, mas alguns conselhos podem ajudar a guiar para um melhor caminho durante todo Abril de 2023.

Confira as palavras especiais que não podem ser esquecidas esse mês:

Áries

Você está passando por uma fase muito difícil, mas não deve desistir de nada e nem ter medo de enfrentar os problemas.

Touro

Não permita bons relacionamentos se percam devido a mal-entendidos. Você é generoso e compreensivo, então tente de tudo para manter quem ama por perto.

Gêmeos

Você sente que está no escuro porque não consegue encontrar a solução para os problemas. Reflita onde está a falha e siga em frente.

Câncer

Você se sente amargurado com aquelas energias negativas que não te deixam ver as experiências da vida como aprendizado. Invista naquilo que faz bem!

Leão

Você precisa de clareza mental para poder tomar decisões que o ajudem a atingir seus objetivos.

Virgem

É preciso dar passos firmes para alcançar a tranquilidade necessária e enfrentar os problemas com estratégia.

Libra

Muitos obstáculos para consolidar o amor envolvem do passado e é hora de se desfazer daquilo que o mantém preso.

Escorpião

Você sente que coisas sombrias estão acontecendo em sua vida e que precisa sair desse mal que o faz se sentir oprimido; comece pensando mais positivo.

Sagitário

Pensar no passado não lhe dá a oportunidade de experimentar o amor puro e incondicional no presente. Siga em frente com quem o valoriza.

Capricórnio

Você precisa encontrar seu propósito de vida para alcançar a prosperidade e a harmonia que deseja ao seu redor e em seu ambiente familiar.

Aquário

Você precisa ser um guerreiro nos momentos de dificuldades. Você é a sua força e não deve desanimar até alcançar a paz.

Peixes

Para que o amor se consolide é preciso curar o coração e superar o passado, só assim sonhos se realizam.

