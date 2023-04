Moda: essas 5 tendências ficarão ainda mais quentes nos próximos meses

Reprodução As transparências seguem entre as tendências principais neste ano (Pinterest)

A moda é circular, mas algumas tendências específicas estão se tornando cada vez mais populares e provavelmente ficarão ainda mais quentes nos próximos meses, já que muitos dos looks também marcaram presença nas coleções outono/inverno 2023 que estrearam durante o mês da moda.

Se você estiver interessada em investir em uma peça nova, saiba os looks certos para entrar nas tendências do momento. Se você é apaixonada por moda, sabe que estar antenada nas tendências é fundamental para arrasar em qualquer ocasião. Por isso, selecionamos as cinco principais tendências que vão dominar as passarelas e as ruas em 2023.

5 tendências quentes para 2023

Couro

Se você quer uma peça versátil e que nunca sai de moda, invista em uma peça de couro ou com couro sintético. Jaquetas, saias, calças e vestidos são apenas algumas das opções para criar um look elegante e descolado. Combine com tênis para um visual mais casual ou com um salto alto para uma produção mais sofisticada.

Minamilismo dos anos 90

Evidências de minimalismo apareceram nas tendências da passarela para a primavera/verão e outono/inverno 2023. Peças básicas e minimalistas estão com tudo. Tons neutros como branco, preto e cinza, além de tecidos como algodão e jeans, ganham destaque em looks que são ao mesmo tempo simples e elegantes. Aposte em um look all-black para um visual moderno e sofisticado.

Acessórios metálicos

A tendência dos acessórios metalizados veio para ficar. Brincos, pulseiras, colares e até mesmo sapatos ganham um toque moderno e sofisticado com esse acabamento. Combine com peças neutras para dar destaque aos acessórios.

Óculos escuros ousados

Nada como um par de óculos escuros para dar um toque final ao look. E em 2023, a tendência é apostar em modelos ousados e diferentes. Óculos com lentes coloridas, armações com formatos inusitados e modelos com lentes espelhadas são algumas das opções para quem quer se destacar.

Itens semitransparentes

A tendência das peças semitransparentes continua forte em 2023. Blusas, vestidos e saias com tecidos fluidos e leves, além de detalhes em renda e tule, são opções perfeitas para looks românticos e delicados. Combinadas com peças mais estruturadas, como uma jaqueta de couro, o resultado é um visual moderno e descolado. Estilo mais atemporal dpo momento.