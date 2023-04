Manhã de Luz: Confira o novo evangelho desta quinta-feira (6) do Padre Alex Nogueira

Confira o novo evangelho desta quinta-feira, 6 de abril, do Padre Alex Nogueira, que foi compartilhado no Youtube.

O programa “Manhã de Luz” com o Pe. Alex. é transmitido diariamente pela rádio Educadora de Jacarezinho, emissora local. Saiba mais neste link.

O Padre Alex de Oliveira Nogueira pertence ao clero da Diocese de Jacarezinho, no Paraná e compartilha diariamente o Evangelho.

Inicie esta quinta-feira com o Evangelho do Dia:

Confira mensagem compartilhada pelo Padre Alex no Instagram:

O Padre nasceu em Tomazina, Paraná, no dia 13 de janeiro de 1988, e foi ordenado sacerdote no dia 04 de maio de 2013, por Dom Antônio Braz Benevente.

Conforme compartilhado no site pessoal, é licenciado em História, pela Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP, e possui cursos livres em Filosofia e Teologia pelos institutos de formação sacerdotal da Diocese de Jacarezinho.

É também mestre em Direito Canônico pelo Pontifício Instituto Superior de Direito Canônico, do Rio de Janeiro (extensão de Londrina), agregado à Pontifícia Universidade Gregoriana, de Roma.

