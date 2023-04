Hidratantes SUPER PERFUMADOS e que DEIXAM RASTRO

Você está buscando por um hidratante que não seja apenas um produto para cuidar da saúde da sua pele, mas que também possa proporcionar um aroma agradável e poderoso? Então fique ligado nos produtos a seguir.

De acordo com a youtuber Suzy Moura, do canal ‘Perfumando-se’, esses hidratantes são super perfumados e deixam um rastro cheiroso em qualquer ambiente. Confira!

Loção Hidratante Corporal Paixão Inspiradora - Paixão

O famoso ‘hidratante de farmácia’, que possui um ótimo custo-benefício se comparado aos outros produtos com a mesma função. Possui uma hidratação intensa e de textura concentrada, mas que espalha rapidamente na pele.

Hidratante Desodorante Corporal Baunilha Instance - Eudora

Se você busca um hidratante um pouco mais elegante, mas que ainda tenha um bom preço, Baunilha Instance, de Eudora, pode ser uma boa escolha. Seu aroma é adocicado, que deixa um rastro perfumado em qualquer ambiente. Possui uma textura mais firme e hidratação profunda, fixando por muito tempo na pele.

Styles Pleasures Hidratante Desodorante Corporal - Mahogany

Com uma textura muito mais fluida e aquosa, esse hidratante é indicado para mulheres que não gostam de sentir o hidratante na pele. De acordo com a marca, seu aroma é explosivo e marcante. Segundo a youtuber Suzy, seu cheiro lembra o clássico perfume La Vie Est Belle, de Lancôme.

Creme Desodorante Nutritivo para o Corpo Tododia Tâmara e Canela - Natura

Quando se pensa em hidratante nacional, muitas mulheres têm na lembrança a linha Tododia, da Natura, como sinônimo. Com diversas opções de aromas, a versão de Tâmara e Canela é uma das mais cheirosas. Um plus desse hidratante é que ele é perfeito para combinar com perfumes doces.

