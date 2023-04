As verdades do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião, até o domingo (9) Foto ilustrativa - Unsplash - petr sidorov

Estamos nos aproximando de mais um fim de semana, mas até o próximo domingo (9) muita coisa pode acontecer, não é mesmo? E se você é do signo de Leão, Virgem, Libra ou Escorpião, basta conferir os detalhes que deixamos a seguir.

Leão

Você possivelmente tem achado que o mar tem seguido contra sua pessoa, mas saiba que todas as dificuldades fazem parte de processos e que embora sejam difíceis, não são eternas. Em seu trabalho, será necessário ter paciência e não deixar transparecer a sua raiva.

Virgem

A amizade e a relação que construiu em seu trabalho fez com que perdesse um pouco a autoridade de líder que possui. É preciso colocar as cartas na mesa, alinhar as expectativas e reforçar quem é que comanda este barco.

Aproveite a oportunidade e inclua estes conteúdos em sua lista:

Libra

Ser sincero consigo mesmo e com os demais não é algo ruim, porém é importante saber dosar como e o quê diz aos demais, isso porque tais discursos podem deixar feridas. Essa será uma oportunidade para pensar mais no que vem dizendo e como os demais se sentem.

Escorpião

Esta semana será marcada com seu instinto protetor que estará evidente, tentando fazer com que os demais evitem ao máximo errar. Saiba que é importante que tais pessoas passem por estas situações, porque somente através de tais experiências é que terão ensinamentos e poderão evoluir.

Com informações do portal Depor.

