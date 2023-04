As revelações do tarot para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, até o domingo (9) Foto ilustrativa - Freepik - @Pavel_Kostenko

Estamos nos aproximando de mais um fim de semana, mas até o próximo domingo (9) muita coisa pode acontecer, não é mesmo? E se você é do signo de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, basta conferir os detalhes que deixamos a seguir.

Sagitário

Os dias não têm sido fáceis e a tristeza tem feito com que se isole. Saiba que todos te amam e é importante que compartilhe aquilo que está sentindo, pois além de ser acolhido, verá como isso te fará bem, sem precisar guardar o “mundo” dentro de você.

Capricórnio

Essa será a oportunidade perfeita para estimular os demais e dar aquele empurrãozinho que alguém querido está precisando. Saiba que esta atitude não só ajudará aos demais, como também fará com que você se sinta mais feliz.

Aquário

É hora de colocar suas ambições e cartas para o jogo e trabalhar duro para alcançar tudo aquilo que deseja. Saiba que embora alguns passos pareçam grandes demais, é através de pequenas iniciativas e ações que você alcançará tudo aquilo que deseja.

Peixes

Você tem dúvidas em dar o próximo passo, mas saiba que tudo está ao seu favor para evoluir no relacionamento com esta pessoa. E, se ainda está solteira, saiba que muito em breve o universo pode trazer novidades no campo amoroso, fique atento aos sinais.

Com informações do portal Depor.

