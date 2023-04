Anne Hathaway reinventa o vestido preto e prova ele não precisa ser monótono ou básico

Anne Hathaway é uma atriz reconhecida por sua atuação em grandes produções do cinema, como O Diabo Veste Prada e Os Miseráveis, mas também ganhou destaque por seu estilo marcante, se tornando um ícone da moda. E, mais uma vez, a atriz está aqui para provar que um vestido preto não precisa ser monótono ou básico, sendo uma inspiração para muitas mulheres.

O vestido preto nada básico de Anne Hathaway

Anne Hathaway viajou recentemente ao Japão para assistir à inauguração do Bulgari Hotel de Tóquio, empresa da qual ela é embaixadora, utilizando um look preto nada básico.

A atriz enlouqueceu seus fãs nas redes sociais depois de usar um minivestido preto da grife francesa Givenchy, adornado com flores criadas pelo próprio tecido que deram volume e emolduraram sua figura - este é um look que tem sido uma das principais tendências da Semana de Moda Outono/Inverno 2023-2024. Ela também complementou com sandálias pretas de tiras e uma bolsa dourada deslumbrante.

Para a maquiagem, a atriz e fashionista optou por sombra em tons neutros, um pouco de blush e um toque de batom rosa fosco. E como tem sido sua marca pessoal, Anne optou por um cabelo solto com ondas sutis e franjas.

Anne emoldurou o modelo tomara que caia com um laço de cetim na cintura, que valorizava o seu corpo, dando um toque bem feminino. As joias que ela usou, é claro, também eram da Bulgari e consistiam em um conjunto de anéis brilhantes em prata cravejados de diamantes, junto com um colar Serpenti.

Com esse visual, Anne Hathaway dá o tom nos próximos meses quando se trata de como usar um vestido preto com sucesso.

