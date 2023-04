Se você entende um pouco do mundo dos perfumes você provavelmente sabe quais são as fragrâncias mais famosas e mais cobiçadas entre as mulheres, não é mesmo?

Coco Mademoiselle, de Chanel, é uma das fragrâncias mais vendidas do mundo e toda a sua fama faz com que diversas empresas criem fragrâncias que se assemelhem com o aroma inconfundível desse clássico importado, porém com um preço mais em conta.

E entre todas as opções de contratipos de Coco Mademoiselle disponíveis, quais são os que mais me assemelham? O canal do Youtube ‘Perfume Nosso de Cada Dia’ listou os 6 melhores perfumes contratipos de Coco Mademoiselle Eau de Parfum. Confira!

La Petite Fleur Romantique - Paris Elysees

Segundo a apresentadora do canal, essa é a fragrância que mais se distância do perfume Eau de Parfum original da casa Chanel, em compensação, possui acordes bem próximos à versão Eau de Toilette.

As notas de topo são Bergamota, Laranja, Tangerina e Flor de Laranjeira. As notas de coração são Rosa Turca Vermelha, Jasmim e Ylang Ylang e as notas de fundo são Patchouli, Almíscar Branco, Fava Tonka, Opoponax, Vetiver e Baunilha.

Effie - Thera Cosméticos

Se você busca uma versão mais suave do perfume Coco Mademoiselle, Effie, de Thera Cosméticos, é o mais indicado.

As notas de topo são Laranja e Bergamota. As notas de coração são Rosa e Jasmim e as notas de fundo são Patchouli, Almíscar, Vetiver e Baunilha.

Mademoiselle - In The Box

Um pouco mais adocicado, Mademoiselle, de In The Box, traz notas mais refrescantes. Por isso, combina com dias de temperaturas mais altas, diferentemente da fragrância original.

Outros perfumes inspirados em Coco Mademoiselle que você pode adquirir com um melhor custo-benefício são:

Mademoiselle - Valentino Viegas;

Hedone - Nuancielo;

Mad Coco - Par Fun.

