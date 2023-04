Zendaya canaliza famosa personagem da Disney em deslumbrante look roxo e dourado

Primeiro, Zendaya se inspirou na vilã Shego de Kim Possible, do Disney Channel, no NAACP Image Awards, deslumbrando em um vestido verde e preto. E agora, a estrela de Euphoria está servindo outro visual memorável que acabou nos lembrando mais um personagem famoso da Disney.

Neste fim de semana, a atriz de 26 anos compareceu ao Nita Mukesh Ambani Cultural Center Gala em Mumbai, na Índia, e seu look, como de costume, roubou a cena. Zendaya saiu com um top roxo e dourado com um vestido sari brilhante personalizado, desenhado por Rahul Mishra. E vamos combinar, que parece que a atriz está totalmente canalizando a personagem Megara, do desenho Hércules.

A personagem de desenho animado é conhecida por usar cores régias semelhantes - como seu clássico vestido grego, que apresenta um cinto roxo e uma saia longa.

Zendaya modernizou a roupa com um bralette dourado e uma saia violeta escura, que trazia enfeites bordados e cauda. Para completar o visual, ela complementou com pulseiras combinando e usou o cabelo em um coque simples e baixo.

A atriz apareceu no tapete vermelho com seu parceiro Tom Holland, que usava um clássico smoking preto. Também se juntando a Zendaya no tapete vermelho estava o estilista de celebridades Law Roach.

Ao falar com a Harper’s Bazaar em 2022, ela discutiu o impacto de suas muitas roupas e como é trabalhar com Roach. Ela disse: “Sempre adorei moda e descobri que é uma maneira incrivelmente divertida de me expressar. Definitivamente, tenho um forte ponto de vista sobre o que estou vestindo e adoro colaborar com meu estilista Law [Roach ]”.

E aí, será que vem mais looks da estrela de Euphoria inspirados em personagens da Disney?

