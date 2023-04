Uma única moeda de 1 centavo pode valer muito mais do que você imagina! Confira se você possui esse item

Com o avanço tecnológico, o uso do dinheiro em papel ou em moedas está caindo cada vez mais, com formas de pagamentos mais ágeis e rápidas sendo uma melhor escolha. Contudo, ainda existem pessoas que não dispensam o modelo antigo de pagamento e recebimento, e se você é uma dessas pessoas, preste bem atenção em todas as moedas que estão nos seus bolsos.

Essa moeda em específico não está nem mais em circulação, mas ainda é válida. Então, se você tem alguma delas perdidas no seu cofrinho, saiba que um detalhes específico pode te render uma boa grana.

Segundo o TikTok ‘Baioba Moedas Raras’, a moeda de 1 centavo da família do Real cunhada em 1997 pode valer até 320 reais! Mas para que colecionadores paguem esse preço, o item deve conter o reverso invertido, conforme o vídeo a seguir:

Por que tão rara?

Para uma moeda ser considerada rara, ela precisa apresentar alguma característica que a difere das demais, entre elas um número baixo de cunhagem, algum erro na hora da confecção ou ainda se é uma moeda comemorativa.

Um único defeito pode fazer essa moeda de 1 real valer MUITO MAIS! Descubra se você tem uma

Outra moeda valiosa e que ainda está em circulação e a de 1 real. Logo que você se depara com ela, fica perceptível o motivo da sua raridade: a moeda possui um defeito no seu núcleo, como é possível conferir no vídeo a seguir.

Com esse defeito de cunhagem você pode conseguir até R$ 550 no mercado de colecionadores, segundo o catálogo de moedas raras do Brasil.

