Os signos que formam casais de mundos diferentes

As diferenças das pessoas podem fazer com que elas aparentem vir de um lugar totalmente oposto! Dessa forma, alguns signos podem se atrair bastante, mas mesmo assim descobrem que lidam com um ser totalmente desconhecido.

Confira quais são e como isso acontece:

Câncer e Aquário

A conexão desses signos acontece com muita curiosidade e admiração, pois cada um possui o que falta para o outro. Enquanto o canceriano se aprofunda no mundo emocional, o aquariano está sempre a frente e mirando no horizonte; na prática, essa dinâmica causa muitos conflitos sobre as necessidades de cada um. Essa maneira de ver a realidade de forma diferente exigirá um esforço sem tamanho.

Gêmeos e Escorpião

Ambos podem ser muito magnéticos e atraem a atenção para aquilo que pensam e sentem, o que gera uma conexão poderosa. No entanto, logo o pensamento que muda facilmente do geminiano bate de frente com a vontade escorpiana de se aprofundar até as raízes antes de qualquer mudança. Os mundos são diferentes e eles vivem de formas muito diferentes.

Virgem e Peixes

Ambos podem se envolver por beleza, delicadeza e química, mas a forma que vivem e imaginam seus mundos é completamente diferente. Esses signos acabam sendo opostos, pois enquanto o virginiano está sempre conectado com a razão, o pisciano pode deixar o sentimento e emoção assumirem as rédeas. Será preciso muita compreensão e empatia para que um apresente sua versão da vida ao outro sem assustar.

