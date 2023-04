Os 3 signos que podem mudar de status de relacionamento

1 She's Gotta Have It (David Lee/Netflix)

Abril de 2023 começa e alguns signos podem viver essa estreia de forma intensa, já que a vida amorosa promete avançar e status de relacionamento são alterados.

Confira os signos que passam por transformações no amor em breve:

Capricórnio

O amor pode entrar na vida do capricorniano agora, mas se ele já está há certo tempo, a chance de que as coisas se tornem mais sérias está em alta. O início de uma parceria duradoura pode ser concretizado com passos concretos e palavras importantes. É hora de pensar bem e aproveitar o momento. As aventuras tendem a aumentar!

Aquário

O olhar se volta para o lar e família, o que ajudará o aquariano a saber o que deseja para a sua vida. Muitos podem finalmente planejar dar um passo no relacionamento para dividir um espaço e ter algo mais sólido. O trabalho em equipe já não assusta e os horizontes se expandem se as raízes são fortes. A vontade de criar tradições e até mesmo aumentar a família também se manifesta de alguma maneira.

Peixes

Os relacionamentos se aprofundam na vida do pisciano que será mais aberto e honesto sobre o que sente. O que é superficial pode terminar, mas o que tem potencial se desenvolverá com uma magia especial. As conversas são profundas e as decisões também. Levar o relacionamento para o próximo nível não será uma atitude impulsiva, se não que sentida e bem planejada, pois a missão é formar laços fortes. Magoas são superadas!

