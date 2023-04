O novo equipamento da NASA que vai detectar com antecedência possíveis ‘fenômenos apocalípticos’ provocados pelo Sol

A NASA revelou que trabalha em um novo modelo de computador que combina inteligência artificial (IA) e dados de satélite que pode soar o alarme para um clima espacial perigoso.

O modelo usa IA para analisar as medições da nave espacial do vento solar e prever onde uma tempestade solar iminente ocorrerá, em qualquer lugar da Terra, com 30 minutos de aviso prévio.

Como detalhado pela NASA, isso poderia fornecer tempo suficiente para se preparar para essas tempestades e evitar impactos graves nas redes elétricas e outras infraestruturas críticas.

O Sol lança constantemente material solar no espaço – tanto em um fluxo constante conhecido como “vento solar” quanto em rajadas mais curtas e energéticas de erupções solares.

Quando este material solar atinge o ambiente magnético da Terra, às vezes cria as chamadas tempestades geomagnéticas.

Os impactos dessas tempestades magnéticas podem variar de moderados a extremos, mas em um mundo cada vez mais dependente da tecnologia, seus efeitos estão se tornando cada vez mais perturbadores.

Como detalhado pela NASA, uma tempestade solar destrutiva em 1989 causou apagões elétricos em Quebec por 12 horas, mergulhando milhões de canadenses no escuro e fechando escolas e empresas.

Além disso, o risco de tempestades geomagnéticas e efeitos devastadores em nossa sociedade está aumentando atualmente à medida que nos aproximamos do próximo “máximo solar” – um pico no ciclo de atividade de 11 anos do Sol – que deve chegar em 2025.

Para ajudar na preparação, uma equipe internacional de pesquisadores tem usado inteligência artificial (IA) para procurar conexões entre o vento solar e perturbações geomagnéticas, ou perturbações, que causam estragos em nossa tecnologia.

Os pesquisadores aplicaram um método de IA chamado “aprendizagem profunda”, que treina computadores para reconhecer padrões com base em exemplos anteriores.

Como detalhado pela NASA, a partir disso, eles desenvolveram um modelo de computador chamado DAGGER que pode prever com rapidez e precisão distúrbios geomagnéticos em todo o mundo, 30 minutos antes de ocorrerem.

Segundo a equipe, o modelo pode produzir previsões em menos de um segundo, e as previsões são atualizadas a cada minuto.

A equipe DAGGER testou o modelo contra duas tempestades geomagnéticas que aconteceram em agosto de 2011 e março de 2015.

O código de computador no modelo DAGGER é de código aberto e poderia ser adotado, com ajuda, por operadoras de redes elétricas, controladores de satélites, empresas de telecomunicações e outros para aplicar as previsões para suas necessidades específicas.

Ainda de acordo com as informações, esses avisos podem dar a eles tempo para tomar medidas para proteger seus ativos e infraestrutura de uma tempestade solar iminente, como desligar temporariamente sistemas sensíveis ou mover satélites para órbitas diferentes para minimizar os danos.

