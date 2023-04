Hidratantes corporais SUPER CHEIROSOS e VERSÁTEIS

Se você busca um hidratante versátil, para usar em diversos momentos do seu dia, mas que além de tudo seja cheiroso, você precisa dar uma atenção especial para os produtos a seguir.

De acordo com a youtuber Hellen Barros, esses 4 hidratantes nacionais são os seus favoritos do momento e além da versatilidade, são acessíveis.

Hidratante Desodorante Corporal Baunilha Instance - Eudora

Este é um hidratante adocicado, que possui na fórmula extrato natural de baunilha. Seu uso promete uma pele macia, perfumada e hidratada o dia inteiro. De acordo com Hellen, o produto traz a tecnologia ‘passou, secou hidratou’, onde o hidratante não deixa resíduos na pele.

Loção Hidratante Desodorante Corporal Anti-stress Nativa SPA Jasmim Sambac - O Boticário

O hidratante traz uma fragrância floral branca, agradável e suave para ser utilizado em qualquer ambiente. Além do seu aroma, o produto reduz os efeitos de estresse na pele, deixando o órgão com aspecto jovem e saudável. O único problema deste hidratante está na sua textura, que deixa a pele esbranquiçada no início.

LEIA TAMBÉM: Hidratantes de O Boticário com CHEIRO DE MULHER RICA!

Loção Antioxidante Desodorante Corporal Nativa SPA Morango Ruby - O Boticário

Também da linha Nativa SPA, desta vez o hidratante possui ação antioxidante. Além disso, possui vitamina C, dando mais vida e luminosidade à pele. Seu aroma é bem adocicado, com um morango natural intensificado.

Creme Hidratante Natura Ameixa de Flor de Baunilha - Natura

Este hidratante da Natura já saiu de linha, mas ainda é possível de ser encontrado em lojas online. Seu aroma de baunilha é mais suave, deixando a fragrâncias mais versátil, podendo combinar com diversos perfumes.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Hidratantes que DISPENSAM PERFUMES

⋅ 5 melhores hidratantes de potes que substituem o uso de perfumes

⋅ Hidratantes docinhos para você utilizar diariamente