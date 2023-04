Esta é a mensagem das cartas do tarot para Leão, Virgem, Libra e Escorpião, nesta quarta-feira (5) Foto ilustrativa - Unsplash - petr sidorov

Mais uma quarta-feira prestes a começar e que tal iniciá-la ficando por dentro da mensagem das cartas do tarot para alguns signos? Se você é de Leão, Virgem, Libra ou Escorpião, busque seu signo na lista a seguir.

Leão

Para a pessoa de Leão, o tarot traz uma importante mensagem: é hora de cuidar de seu dinheiro e não sair gastando sem pensar, inclusive, se alguém pedir uma quantia emprestada é melhor ficar atento e dizer não.

Virgem

A pessoa de Virgem se caracteriza por ser alguém que sabe onde está e em qual lugar quer chegar, no entanto, mesmo com tais traços, sempre é bom escutar o que os demais tem a dizer. Ouça mais o que as pessoas que te amam têm a compartilhar.

Libra

A quarta-feira (5) de Libra será marcada por bastante equilíbrio e normalidade. O único conselho das cartas do tarot é para o campo amoroso: não deixe de lado ou descuide de seu relacionamento.

Escorpião

Para a pessoa de Escorpião, a segunda-feira exigirá bastante cautela, principalmente quando falamos sobre possíveis mal-entendidos. Lembre-se que você é um exemplo para os demais.

Com informações do portal Depor.

