Adeus poros fechados! Descubra a rotina de skincare para deixar sua pele lisa e radiante

Embora seja impossível fechar completamente aquelas ‘covinhas’ que vemos no rosto, com uma boa rotina para poros abertos é possível reduzir o seu aspecto e deixar a pele mais macia e cuidada. Hábitos como limpeza, tonificação, controle da oleosidade e proteção solar são essenciais para que os poros não fiquem dilatados, e são os mesmos que você deve incluir nos seus rituais diários de beleza.

Passo a passo para deixar seus poros abertos e sua pele mais lisa e radiante do que nunca!

A primeira etapa é limpar bem a pele.

Use um sabonete facial suave para remover a sujeira, o óleo e as células mortas da pele. Em seguida, use um tônico adstringente para ajudar a remover qualquer resíduo que tenha ficado para trás e fechar os poros. Certifique-se de escolher um tônico que contenha ingredientes como ácido salicílico ou ácido glicólico, que ajudam a desobstruir os poros.

O próximo passo é esfoliar a pele.

A esfoliação ajuda a remover as células mortas da pele e a desobstruir os poros. Use um esfoliante suave para evitar irritações na pele. Esfregue suavemente com movimentos circulares e enxágue com água morna.

Agora é hora de hidratar a pele.

A hidratação é fundamental para manter a pele saudável e radiante. Escolha um hidratante que não obstrua os poros, para evitar que a pele fique oleosa. Opte por hidratantes leves, em gel ou loção, que contenham ingredientes como ácido hialurônico, que ajudam a manter a pele hidratada.

Não se esqueça de proteger a pele do sol.

Use um protetor solar com FPS 30 ou superior todos os dias, mesmo em dias nublados e reaplicar quando necessário. Os raios UV podem causar danos à pele e obstruir os poros, por isso é importante proteger a pele.

Mime-se com máscaras

Pelo menos uma vez por semana, aproveite para colocar uma máscara de argila que remove a oleosidade dos poros em profundidade.

Por fim, evite usar maquiagem pesada e remova-a completamente antes de dormir.

A maquiagem pode obstruir os poros e causar acne. Use um demaquilante suave para remover a maquiagem e, em seguida, siga a sua rotina de skincare para deixar sua pele lisa e radiante.

Com essas dicas simples de skincare, você pode deixar seus poros abertos e sua pele mais lisa e radiante. Comece a cuidar da sua pele hoje mesmo e veja a diferença!