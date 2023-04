4 perfumes com aroma de princesa

Se engana quem pensa que perfume é sinônimo de aroma agradável. Se usadas de forma errada, algumas fragrâncias mais potentes podem se tornar verdadeiras bombas enjoativas, sendo desagradável tanto para quem usa quanto para quem está perto.

Para não correr esse risco, você pode optar por fragrâncias mais suaves e meigas, como as listadas a seguir.

Além de um aroma adorável, esses perfumes vão te deixar se sentindo uma princesa. Confira!

Olinda de Viver - L’Occitane Au Brésil

Este é um perfume que não figura entre os mais populares da perfumaria nacional. Logo, ao utilizar, você ficará com um aroma exclusivo e diferente de todos os outros. Possui um aspecto mais fresco e frutado, ideal para utilizar em dias mais quentes.

As notas de topo são Folhas de Violeta, Lichia, Tangerina e Pera. As notas de coração são Frésia, Gerânio e Jasmim e as notas de fundo são Almíscar, Patchouli, Sândalo e Baunilha.

Animale Seduction Femme - Animale

Uma fragrância importada, mas com o custo-benefício de um perfume nacional. Ideal para mulheres que amam fragrâncias rosas. Também é indicado mais para o dia, porém possui acordes mais adocicados. É um perfume com desempenho mais moderado, por isso é indicado andar com ele na bolsa para borrifar novamente no corpo.

As notas de topo são Cassis, Framboesa e Toranja. As notas de coração são Rosa, Tuberosa e Jasmim e as notas de fundo são Pralinê, Patchouli e Âmbar.

Dream Amor no Ar - O Boticário

Ainda falando de bom custo-benefício, esse body splash de O Boticário é ideal para exalar um aroma de princesa e ainda economizar. Assim como as outras fragrâncias citadas, possui acordes florais e cítricos. Mas o diferencial está nas notas amadeiradas, que deixa a fragrância versátil, podendo ser utilizada durante o dia ou à noite.

Limão, Cassis, Laranja, Maçã, Mandarina e Bergamota são as notas de topo, juntamente com Ameixa, Pêssego, Rosa, Flor de Tília, Frésia e Lótus no coração e Baunilha, Almíscar, Sândalo e Âmbar no fundo.

Biografia Inspire - Natura

Esse é o perfume da lista que mais exala o cheirinho de princesa. Um floral fácil de agradar que leva notas de topo de Lichia, Notas Verdes, Pera, Bergamota e Pimenta Rosa. No coração Magnólia, Pétalas de Rosa, Peônia, Lírio-do-Vale e Violeta e no fundo Almíscar, Cedro, Sândalo, Cashmeran e Madeira de Âmbar.

